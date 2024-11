“Les pido coherencia, verdad, justicia y amor”: el senador Esteban Quintero se refirió a la liberación de Mancuso

El pasado jueves 9 de mayo, el Tribunal Superior de Bogotá otorgó la libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, pero como era de esperarse esta decisión no fue bien tomada por varias personas, especialmente por las víctimas y varios políticos.

Este fue el pronunciamiento del senador Esteban Quintero sobre el caso

Entre las personalidades políticas que no tomaron bien esta decisión se encuentra en senador Esteban Quintero, quien mencionó que “le borraron de un plumazo 57 órdenes de captura vigentes por un cúmulo de delitos probados y además, se le ha nombrado como gestor de paz, en un acto que afrenta y ofende contra las víctimas no soy solamente yo Esteban Quintero, no es solo mi familia, son miles de familias las que reclamamos un trato justo y que cada día no se manden mensajes equivocados a los niños y niñas de Colombia, quienes a esta altura no saben si se quiere la ilegalidad o empezar a delinquir bajo el tratamiento de tanto bandido que termina premiado e indultado en Colombia como dicen las abuelas paisas tras de ladrones bufones”.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Incluso, el senador contó las injusticias que ha tenido que vivir junto con su padre el cual según él pagó una condena injusta.

Asimismo dijo “señores de las FARC comunes, ustedes en este recinto siempre de mi parte han recibido el mejor trato con decencia y respeto, pero hoy me llegó la hora de hablar con claridad y transparencia de lo que es irrefutable ustedes cometieron muchos delitos como secuestro extorsión reclutamiento de menores, estafa, homicidios y masacres a pueblos enteros, un gran baño de sangre y dolor en buena parte de la patria”.

Entre tanto, añadió “¿Qué son las reglas para ustedes?, ¿que es la justicia?, que forma tan rara y tan injusta de entender la vida, dejen esa doble moral y eso que aquí no he querido hablar de su Presidente, quien en sólo 21 meses de gobierno”

El senador del Centro Democrático menciona que el presidente Gustavo Petro además de lo mencionado anteriormente tiene 15 escándalos defensores nombrados por él y cuya actuación populista tiene un puesto político para el primer mandatario.

Por tanto Esteban Quintero, le pide a las instancias legales más honestidad e igualdad frente a todos los casos de justicia, pues siente que no es nada equitativo como se están llevando los procesos.

“Les pido coherencia, verdad, justicia y amor, por este país que no solo es el de ustedes, basta. Ya creo que es el momento de una profunda reflexión y de cambiar el rumbo de las acciones de este gobierno, háganlo, piensen.” concluyó el senador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esteban Senador (@estebanquinterocardona)

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: