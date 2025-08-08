¡Level Up! Sabaneta Bilingüe entra en su recta final con estudiantes listos para conquistar Londres

Más de 300 jóvenes de Sabaneta iniciaron este camino en marzo. Hoy, los finalistas se preparan para una inmersión cultural y académica en Reino Unido que transformará sus vidas

¡Level Up! Sabaneta Bilingüe – Conecta con el Mundo entra en su etapa final, y la emoción está más viva que nunca. Desde marzo, más de 300 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio asumieron el reto de formarse en un programa que va mucho más allá del idioma: un proceso que fortalece el liderazgo, las habilidades blandas y la visión global de los jóvenes sabaneteños.

Ahora, a tan solo un mes del viaje a Londres, los estudiantes seleccionados se encuentran en la fase final de preparación. A través de un plan de formación intensivo, los finalistas no solo están consolidando su dominio del inglés, sino que también desarrollan capacidades clave para su crecimiento personal y su proyección internacional.

Uno de los hitos más destacados de esta etapa fue el Adventure Camp, realizado el pasado fin de semana en el Parque Ecológico Piedras Blancas. En este entorno natural, los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable de integración, convivencia y reflexión, participando en dinámicas diseñadas para fortalecer el trabajo en equipo, la comunicación y el autoconocimiento

La Gestora Social del municipio, en conjunto con la Secretaría de Educación y el equipo del programa Level Up!, ha liderado y acompañado este proceso con compromiso, evidenciando que la educación con propósito abre caminos reales para los jóvenes del municipio.

Level Up! Sabaneta Bilingüe – Conecta con el Mundo no es solo un viaje al extranjero. Es una apuesta por la transformación, la equidad y la formación de ciudadanos globales. Sabaneta continúa demostrando que cuando se crean oportunidades reales, el talento local se convierte en motor de cambio.

