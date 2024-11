Dejaron en libertad a los tres extranjeros sorprendidos con tres niñas en El Poblado

En las últimas horas, fueron dejados en libertad los tres extranjeros detenidos en El Poblado por presunta explotación sexual de menores. El 8 de agosto, dos ciudadanos estadounidenses y un venezolano fueron arrestados en un apartamento de Airbnb, tras una denuncia recibida a través del 123.

La Policía, encontró a tres adolescentes, de 14, 16 y 17 años, quienes informaron haber sido contratadas para actividades sexuales a cambio de dinero. Las menores fueron llevadas a CAIVAS para una entrevista forense, y el apartamento fue clausurado por 10 días según el artículo 38 de la ley.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo con la decisión judicial que permitió la liberación de los detenidos, “Frente al caso de los 3 ciudadanos extranjeros capturados recientemente por explotación sexual y comercial de 3 niñas, he sido informado que fueron dejados en libertad. Como alcalde, ciudadano y padre de familia, no puedo aceptar, que en un caso donde hay evidencias del delito de explotación sexual, haya impunidad. En Medellín estamos dando la lucha para proteger a nuestros niños y niñas, y no podemos permitir que primen los derechos de los violadores sobre las garantías de nuestros niños”.