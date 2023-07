Otro líder social tuvo que salir de Ituango por amenazas

El alcalde de Ituango es declarado objetivo militar, la amenaza fue enviada por medio de un panfleto

El alcalde de Ituango fue declarado objetivo militar por el frente 18 y 36 de las FARC. También el líder de la junta de acción comunal de la vereda Santa Lucía de Ituango salió desplazado tras recibir amenazas por las disidencias

El alcalde Mauricio Mira se enteró de las amenazas en su contra por medio de un panfleto difundido en redes sociales en el que fue declarado objetivo militar

Mauricio Mira, alcalde de Ituango, comentó “Me llama el capitán de la policía y me habla de un panfleto que anda en las redes sociales donde hay una amenaza y me toman a mi como objetivo militar acusándome que hago fila de las autodefensas. Me parece absurdo porque nosotros venimos denunciando las muertes que han hecho los disidentes de las FARC como también los del Clan del Golfo”

En otro caso de intimidación, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Lucía de Ituango salió desplazado por amenazas

Mauricio Mira, alcalde de Ituango también mencionó “Él tuvo una amenaza el día de antier, desafortunadamente estas amenazas han sido para varios líderes de Ituango nosotros con la ayuda de la Gobernación han venido trabajando en conjunto para ayudar a la protección”

El alcalde dice además que en Ituango han aumentado los grupos armados ilegales

Mauricio Mira, alcalde de Ituango “Yo pienso que este gobierno ha sido muy tolerante con los grupos armados ilegales, tenemos un incremento bastante grande en el municipio de Ituango donde se han duplicado los grupos armados ilegales, los cultivos ilícitos y la minería ilegal”

Según el alcalde en Ituango la presencia de grupos armados es la causa de reclutamiento de menores, asesinatos y desplazamiento forzados en la comunidad

