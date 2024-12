«Nos llena de angustia y desesperanza»: esto dijo Fenalco Antioquia de la salida de EPS Sura

Directivos de Fenalco Antioquia mostraron su preocupación ante el panorama del sistema de salud

Fenalco Antioquia es otra entidad que se pronunció sobre la decisión de la EPS Sura de solicitar autorización para su desmonte progresivo. En el comunicado expresan su preocupación ante la situación con una de las prestadoras de salud más importantes del país.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios afirmaron que esta situación pone en riesgo la salud y el bienestar de los afiliados a esta EPS, es decir, más de cinco millones de colombianos, de los cuales tres millones viven en Antioquia.

“Estamos viendo el comienzo de la destrucción del sistema de salud, es preocupante y nos llena de angustia y desesperanza. Hacemos un llamado a la cordura, a entablar conversaciones pertinentes y entender que la ideología no puede sobrepasar al pragmatismo”, expresó la directora ejecutiva del gremio en Antioquia, María José Bernal.

Como otros sectores, dicen que la culpa recae en el Gobierno Nacional que no le ha dado el manejo adecuado a la situación de salud y ha adelantado reformas que no tienen fundamento, además consideran que el manejo de los recursos no ha sido el adecuado por parte de esta administración.