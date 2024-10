¡Lo perdieron todo! Una familia de Barbosa se quedó sin ‘casita’ a causa de un deslizamiento de tierra

En la madrugada del 2 de julio, una familia conformada por dos adultos y tres menores de edad presenciaron el temor cuando desde la montaña escucharon un estruendo, mucho más fuerte que un trueno. Justo en esos momentos, todos los integrantes de la familia estaban descansando y nunca se imaginaron que su casa comenzaría a sacudirse.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Fue cerca de la 1 de la madrugada que un deslizamiento de tierra comenzó a cubrir la vivienda. De inmediato la familia reaccionó, sacó a los menores de edad, quienes no sabían qué sucedía, pero por salvar sus vidas, no consiguieron rescatar alguno de sus enseres.

Gloria, una de las damnificadas, relató a Hora 13 Noticias los momentos de pánico que vivieron durante ese tiempo, “a mi me cayó un adobe en la cabeza que me sacó un chichón pero de resto todos bien. La verdad no fui al médico, con todo lo que pasó no me dio para ir y la verdad no pasó a mayores yo me siento bien”, concluyó al ser preguntada si acudió a un centro médico tras el golpe.