En lo que va del 2024 en Medellín 131 personas han fallecido en siniestros viales: el 12 de junio se perdieron tres vidas

El 12 de junio, lamentablemente, tres personas fallecieron en las vías de Medellín, a causa de imprudencias que llevan a accidentes de tránsito. En lo que va del 2024 han perdido la vida 131 personas por estas situaciones, así lo dicta el informe de la Alcaldía de Medellín.

Hacia las 10:55 a.m. una mujer de 61 años que iba a cruzar la calle fue arrollada por una motocicleta en un aparente caso de piques en el barrio El Limonar. La comunidad reaccionó golpeando al hombre y dañando el vehículo.

A través de redes sociales se observan los momentos después del accidente donde es arrollada y fallece la mujer en la calle 55 Sur frente al #60-14, el responsable del hecho fue linchado por la comunidad.

Según el reporte de las autoridades, el conductor no tenía licencia de conducción y la prueba de alcoholemía arrojó como negativa.

Mateo González, secretario de Movilidad de Medellín, lamentó el hecho y expresó que es “una familia que se queda sin un integrante, una madre, una hermana y eso es sumamente doloroso. Adicional a eso, también manifestar que el conductor de motocicleta no tenía licencia de conducción, entonces aparte de que tenía exceso de velocidad en una zona escolar donde debería ir circulando a 30 km/h, la persona no tiene licencia de conducción, lo que hace entender que no tiene la pericia suficiente, ni el conocimiento técnico para conducir una motocicleta”.