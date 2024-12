Los grandes que no levantan cabeza en la Premier League

Manchester United y Chelsea volvieron a perder en la Premier League

El Manchester United no levanta cabeza y cerró el año con tres derrotas en línea, los diablos rojos habían perdido ante el Bournemouth, también contra el Wolves y ahora cayeron 2 a 0 frente al New Castle. Isak al minuto 4 y Joelinton al 19 marcaron los goles en el Old Traford.

Con esta derrota el United quedó en la casilla 14 de la tabla de posiciones con 22 puntos y el New Castle es quinto con 32.

Otro que no la pasó bien en esta jornada de la Premier fue el Chelsea, los de Londres perdieron 2 a 0 ante el Ipswich con goles de Delap y Hutchinson en el estadio Portman Road. Con esta derrota el Chelsea perdió la oportunidad de ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones detrás del Liverpool y se quedaron en la quita casilla con 35 puntos.

En el otro partido de la fecha el Aston Villa del colombiano Jhon Durán empató como local 2 a 2 ante el Brighton, Durán no pudo estar en la última jornada del año porque vio la tarjeta roja la semana anterior en el compromiso ante New Castle y perdió la oportunidad de ser nuevamente titular en el equipo de Birmingham. Con el 2-2 ante Brighton el Aston Villa quedó noveno en la tabla de posiciones de la Premier con 29 puntos.

