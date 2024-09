“Los Mosqueteros”, aun con casa por cárcel, robaban a personas y locales comerciales del Occidente Antioqueño

Se trata de un grupo delincuencial de cuatro hombres que con arma de fuego robaban en Sopetrán y San Jerónimo

Como responsables de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado, fueron señalados Carlos Mario B., C., Juan Camilo C., C., Luis Eduardo M., L., y Élber Miguel O., V., presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Mosqueteros”, quienes realizaban sus ilícitos en locales comerciales al aire libre del Occidente Antioqueño.

Los presuntos delincuentes abordaban a sus víctimas en restaurantes o locales al aire libre, con arma de fuego los amenazaban y les quitaban sus objetos personales. Estos delitos eran cometidos en los municipios de Sopetrán y San Jerónimo. Además, estos presuntos ladrones, estarían implicados en seis hurtos a locales y comensales y el robo de tres motocicletas.

Según las investigaciones, los señalados se habrían apropiado de más de $190 millones de pesos, asimismo de joyas, celulares y otros objetos personales. Dos de los señalados, Juan Camilo y Luis Eduardo, tenían casa por cárcel y sin importar eso, violaban la medida para al parecer, ir a delinquir con los otros dos sujetos que tenían medidas no privativas de la libertad .

Las capturas de los señalados se dieron en Medellín y Bello por parte de personal de la Policía Nacional. En la imputación de cargos, ninguno de los procesados aceptó los delitos.

