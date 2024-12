Luego de 30 años de servicio, EPS Sura solicitó su retiro del Sistema General de Seguridad Social en Salud

La EPS Sura anunció su propuesta de desmonte progresivo para retirarse del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, esto lo hacen como una medida para anticiparse a un final que afecte a sus usuarios, pues se encuentran en una crisis financiera a la que, hasta ahora, no le encuentran solución.

Los directivos de esta entidad señalaron que están intentando evitar que ocurra lo que se ha visto en otras EPS, “el tiempo se agotó y se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro que le impida a EPS Sura cumplir con sus obligaciones”, así lo expresó Juana Francisca LLano, presidente de Suramericana.

El retiro voluntario del sistema de salud se debe a una crisis por desfinanciación de EPS Sura

Para mayo de 2024, según Llano, el país gasta más de lo que el sistema de salud tiene para financiarlo, el número de afiliados ha crecido y tienen una desfinanciación histórica pues entre el año 2022 y 2023 Sura ha perdido 360 mil millones de pesos “lo que agotó nuestro patrimonio, sin embargo, aún contamos con las reservas técnicas que respaldan los compromisos adquiridos hasta la fecha”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se pronunció: «Hasta que Petro acabó con el sistema de salud»

La decisión por parte de SURA fue mantenerse como EPS hasta que la Superintendencia Nacional apruebe el programa de desmonte progresivo que ya fue radicado y tiene todos los soportes que argumentan su decisión. A partir de hoy el Gobierno Nacional tendrá 65 días para contestar a la solicitud de desmonte progresivo, de ser aprobada iniciará la transición de entrega de los afiliados a otras EPS receptoras, este proceso sería realizado por el gobierno.

El programa que realizaron garantiza que los tratamientos de los usuarios no se vean entorpecidos, además, la presidenta Llano, dijo que como compañía hicieron todo para mejorar su situación “inclusive analizamos las Reformas propuestas por el Gobierno, sí estuvimos dispuestos a asumir una figura de Gestor de Vida en Salud, no de cualquier forma, por eso nos sentamos a conversar, porque queríamos tener una figura en la que pudiéramos incidir en el sistema, sin embargo, no convinimos una reforma completa y las que conocemos y son públicas hasta la fecha no resuelven los problemas estructurales”.

Además, afirmaron que podrían ser intervenidos pues hasta el momento no cumplen con los requisitos de habilitación financiera. Luego de más de 30 años de servicio como EPS, Sura está decidida a terminar su función como prestadora de salud.

