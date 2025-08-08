Luto en el periodismo deportivo: fallece a los 71 años, el periodista Eugenio Baena

Eugenio Baena dedicó más de 50 años a su profesión

En las últimas horas, colegas confirmaron el fallecimiento del periodista cartagenero Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo colombiano. Baena era experto en temas como béisbol, fútbol y boxeo, pues contaba con más de 45 años de experiencia en el mundo deportivo.

El pasado miércoles 6 de agosto, el periodista había sufrido un infarto, fue sometido a dos cateterismos para tratarle un par de arterias que tenía obstruidas. Tras salir del procedimiento, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Allí pasó los últimos dos días internado y fue donde finalmente falleció este viernes 8 de agosto.

Baena hizo parte de varios programas deportivos en el país como ´El Var Caracol´,´El Fenómeno del Fútbol´, ´Buenos días deportes´, entre otros. También se desempeñó como director del Instituo de Deporte y Recreación de Cartagena IDER y de la Liga de Patinaje de Bolívar.

Más allá de su gran legado en el mundo deportivo, Eugenio Baena era el padre de la campeona mundial de patinaje, ´La Cechi´ Baena,

Tras la noticia de su fallecimiento, varios periodistas reconocidos lamentaron la noticia y expresaron un sentido mensaje. También la DIMAYOR y el Ministerio del Deporte se pronunciaron en sus redes sociales.

Acaba de morir nuestro colega y periodista de @CaracolRadio Eugenio Baena Calvo. Tenía 71 años. Paz en su tumba y un enorme abrazo en su familia. pic.twitter.com/ZoIKer7Ht0 — Espinosa (@EspinosaRadio) August 8, 2025

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamenta profundamente la partida de Eugenio Baena Calvo, periodista deportivo de… pic.twitter.com/PaIcdtMqiU — DIMAYOR (@Dimayor) August 8, 2025

Desde el Ministerio del Deporte lamentamos el fallecimiento del periodista cartagenero Eugenio Baena Calvo, voz emblemática del deporte colombiano y padre nuestra campeona mundial de patinaje Cecilia ‘La Chechi” Baena. pic.twitter.com/CptjGNwAcG — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 8, 2025

