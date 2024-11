Madre de Isabella dijo que se enteró de la muerte de su hija porque la mamá del presunto asesino la llamó a contarle

La comunidad del barrio Doce de Octubre de Medellín, está conmocionada tras el trágico hallazgo del cuerpo de Isabella Mesa Sánchez, una joven de 19 años, en el interior de una maleta en una vivienda local el pasado 28 de enero de 2024. Las autoridades sostienen que su novio, Sebastián Villegas, de 21 años, se entregó a la policía como el principal sospechoso del crimen.

«Es un golpe muy duro», dijo la madre de Isabella en medio de su dolor

En una entrevista exclusiva con CM&, la madre de Isabella compartió el desgarrador momento en que se enteró de la muerte de su hija. Según sus palabras, fue la madre de Sebastián quien la contactó para darle la terrible noticia.

“Sí, un golpe muy duro para mi familia, para mi nieto, para todos. Era una niña llena de vida, de sueños, de propósitos. Me enteré por medio de la mamá de Sebastián. La señora me llamó, me ubicó, no sé, ubicó mi número y me llamó y me contó la triste historia que había vivido mi hija con su hijo», expresó la afligida madre al medio de comunicación.

La narración de la madre de la víctima revela detalles impactantes sobre el presunto asesinato. Según sus declaraciones, la madre del sospechoso le confesó que, tras llevar a cabo el violento acto, Villegas planeaba deshacerse del cuerpo de Isabella y ya había limpiado la escena del crimen.

Ante este escenario desgarrador, la madre de Isabella hizo una petición urgente a las autoridades y a la fiscalía: “Que por favor me ayuden y no dejen en este caso impune. Es una familia que queda destruida, un niño que apenas empezando a vivir se queda sin su mamá. Que le imputen el cargo de feminicidio agravado a este hombre, que pague, que se haga justicia», le dijo a CM&.

Por su parte, Sebastián Villegas, tras entregarse a las autoridades, enfrenta la acusación de Feminicidio Agravado. La audiencia de imputación de cargos y legalización de captura que continúa este miércoles 31 de enero de manera virtual.

En caso de ser encontrado culpable, Villegas podría enfrentar una pena que oscila entre 41 y 50 años de prisión.

