«Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad»: Así tildó Petro a los congresistas luego de que no se le fuera aprobada su Reforma Tributaria

Luego de que el Congreso votara en contra de la Reforma Tributaria, Petro se despachó en su más reciente discurso

El Congreso de la República en las últimas horas hundió la propuesta de Reforma Tributaria hecha por el Gobierno de Petro. Las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes votaron contra este proyecto de financiamiento que pretendía tener la aprobación de 12 billones de pesos para completar así el déficit del presupuesto para el próximo año 2025.

Ante esta decisión, la reacción del Presidente sorprendió a muchos por sus palabras, pues dijo: «Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra de su propio pueblo.»

#POLÍTICA| “Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo”, aseguró el presidente Gustavo Petro señalando que la bancada del Caribe en el congreso no apoyó la reforma tributaria. El presidente dijo que… pic.twitter.com/dwCKD4zt8i — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 12, 2024

En el evento en el que participó Petro en Barranquilla, también arremetió contra la bancada de congresistas del caribe, diciendo que: «Él y sus parlamentarios por estar pegados a los negocios particulares no fueron capaces de dar la batalla en el día de ayer para defender a su Barranquilla a su pueblo a su región.», refiriéndose Char, además diciendo que los congresistas no estaban de acuerdo en bajar las tarifas de energía.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, varios aseguran que el presidente no respeta y que el voto negativo a al reforma tributaria no es como él lo tilda de que si no se acepta por parte del congreso no se quiere un progreso en inversión social, El senador David Luna comentó al respecto: «Lo hizo el congreso de manera correcta, oportuna porque los colombianos no tienen cómo pagar más impuestos»

Presidente Petro, respete a los ciudadanos!!! La reforma tributaria se hundió y bien hundida porque los colombianos no aguantan un impuesto más. Más bien amárrese el cinturón y ahorre. No vamos a ceder ante el pánico al que usted nos quiere llevar, no le tememos a sus amenazas.… pic.twitter.com/boXbCACqFD — David Luna (@lunadavid) December 12, 2024

Por otra parte, el senador Jota Pe Hernández dijo:

🔴BUENAS NOTICIAS COLOMBIA!!! Las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara, acaban de hundir LA REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO, valió la pena alertar al país! Hoy Colombia NO AGUANTA MÁS IMPUESTOS mientras desde el gobierno encaletan y se roban la plata! 👇🏻 pic.twitter.com/qu4c6YHZ1q — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) December 12, 2024

