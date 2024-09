En Manrique, el Metrosalud de El Raizal estará fuera de servicio por mantenimiento de la sede

Para mejorar la prestación del servicio de salud y arreglar las instalaciones de la sede de Metrosalud El Raizal, la Alcaldía inició el 25 de junio con el mantenimiento en el centro médico. Pisos, techos, puertas,paredes y hasta un lavado y desinfección de la fachada, son algunas de las labores que los contratistas van a ejecutar durante el periodo que dure el mantenimiento.

Por el momento, los más de 6.800 usuarios que consultaban en esa sede, ahora podrán hacerlo de manera provisional en los centros médicos de La Cruz y en la Unidad Hospitalaria de Manrique, desde allí, seguirán contando con consultas médicas, atención a usuarios y urgencias.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

Para los mantenimientos estructurales y de limpieza, fueron destinados cerca de $315 millones de pesos, los cuales, están dentro del plan del mejoramiento de la red hospitalaria de Metrosalud.

Consuelo Muñoz, beneficiaria del centro de salud El Raizal, manifestó que las intervenciones son necesarias debido a que son muchos los pacientes de la red que consultan allí, “a mi me da mucha alegría y me siento muy contenta porque así todos los usuarios se van a sentir bien por la buena atención. Están organizando nuestra casa, porque es el segundo hogar de nosotros, la salud, la salud no tiene precio”.