Marcha cannábica en Medellín: más de 4 mil personas protestan por la marihuana

Cerca de 4.800 personas se concentraron hoy, sábado 4 de mayo, en las calles de Medellín para participar en la Marcha Mundial de la Marihuana, también conocida como Marcha Cannábica.

En el inicio de la marcha en la capital antioqueña, un vocero del Movimiento Cannábico Colombiano, Jader Vanegas, destacó el compromiso de los participantes con la lucha por sus derechos: «Estamos en un compromiso para que nos manejemos bien, para luchar por nuestros derechos, no son los derechos del presidente Petro no, no, es de nosotros y nos manejaremos muy bien».

Al momento de la publicación de esta nota, la marcha se realizaba de manera pacífica por San juan con Palacé a la altura de Metrosalud.

#ATENCIÓN 📣📣📣 Con las palabras de nuestro compañero @JaderVanegas9 inicia oficialmente la #MarchaMundialDeLaMarihuana en Medellín. Inicia la fiesta y el carnaval por la reivindicación de nuestras libertades y por nuestro compromiso por la #LiberaciónDeLaMarihuana. #MMM2024 🍁 pic.twitter.com/vYfvryi7rK — Movimiento Cannábico Colombiano (@MovCannabicoCol) May 4, 2024

