Más de 12 mil usuarios en Manrique y Campo Valdés afectados por corte de agua

En la noche de este miércoles, 14 de agosto, EPM informó sobre la interrupción del servicio de acueducto en varios sectores de los barrios Manrique y Campo Valdés de Medellín debido a un daño en el circuito Campo Valdés.

Sectores afectados por el corte de agua

La suspensión del servicio afecta a 12.332 usuarios, distribuidos en los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

La reparación necesaria en el circuito comprende los siguientes rangos de direcciones:

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

EPM agradeció la comprensión de la comunidad afectada y aseguró estar trabajando para restablecer el servicio lo antes posible en esta zona de Medellín.

Dicen que mente sana y cuerpo sano. La Doctora Paula Castaño nos da recomendaciones para tener una buena alimentación. pic.twitter.com/9b9v7GUsYW — Hora13 Noticias (@hora13noticias) August 14, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.