Más de 30 familias desplazadas en Briceño tras enfrentamiento entre disidencias, ELN y el Clan del Golfo

La tranquilidad de Briceño, al norte de Antioquia, se vio alterada por intensos combates ocurridos en la zona rural del municipio, que involucraron al Clan del Golfo y disidencias de las FARC, con la participación también de estructuras del ELN. Este enfrentamiento, ha generado el desplazamiento de más de 36 familias (conformadas por 80 personas), que se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante la amenaza de violencia.

La situación, según informes de las autoridades locales, se ha intensificado en las últimas horas de este sábado 25 de enero en la vereda Pueblo Nuevo, a medida que las facciones armadas continúan luchando por el control de territorios estratégicos, como es habitual en el contexto de la minería ilegal y el narcotráfico que se desarrolla en la región.

“Han conocido cada vez que se presenta una situación de esta naturaleza: la confrontación armada que existe entre estos grupos criminales por el control territorial y las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en ese sector del departamento», señaló Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, quien indicó que la Alcaldía de Briceño y la Dirección de Derechos Humanos están trabajando en el apoyo a las víctimas.

A pesar de los esfuerzos humanitarios desplegados, las autoridades aún no han recibido información sobre víctimas fatales dentro de la población civil. No obstante, un homicidio en el municipio, ocurrido en las mismas horas del conflicto, ha generado controversia. Se trató de un miembro de la comunidad LGTBI, aunque el Secretario de Seguridad aclaró que este asesinato no está relacionado con la orientación sexual de la víctima, y que se están investigando las causas detrás del crimen.

En medio de la crisis, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, expresó su solidaridad a través de un mensaje en redes sociales, destacando que se trasladará a Briceño para ofrecer apoyo directo a las familias afectadas por el desplazamiento. “En minutos saldré para el municipio de Briceño, donde se han presentado enfrentamientos entre grupos criminales: disidencias de las FARC, Clan del Golfo y el ELN. Iremos a acompañar a las familias que salieron de sus casas huyendo de los enfrentamientos”, escribió.

