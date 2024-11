Más de tres días sin luz, sin agua y ni comida: SOS para internos en cárcel de Puerto Triunfo

Internos de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, se encuentran pasando una delicada situación desde el pasado viernes, 26 de abril. Esto, luego del daño en un transformador en medio de un aguacero, que no solo los dejó sin energía, sino también sin agua, debido a que el suministro depende del funcionamiento de motobombas.

Estando sin estos servicios, la alimentación de los internos no es la debida, de hecho, sus familiares denuncian que llevan días pasando hambre y lo poco que se les da, está en malas condiciones «la comida tiene hongos, está mala, no tienen ni siquiera agua potable para pasar la sed. Ellos viven un infierno real».

Asimismo, en las denuncias afirman que hay muchos internos enfermos por las malas condiciones y que ni siquiera se les da medicamentos «para controlar una gastritis, ocasionada por el hambre que tienen».

«No permiten agua, no permiten alimentación. No hay agua, no hay comida, el hacinamiento es totalmente tortuoso, las soluciones no llegan. Yo quisiera poner en conocimiento más o menos, poniendo un ejemplo para que la gente entienda lo más parecido a lo que está pasando allá: es un vagón del metro de la ciudad de Medellín al mediodía en la ciudad de Cartagena, sin agua, sin luz, con hambre y enfermos, así está Puerto Triunfo» Expresó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de los presos.

Por su parte, Mauricio Erase, director de la cárcel de Puerto Triunfo, afirmó que aunque no se les ha dado la alimentación normal, sí se les está dando algo y que el día de ayer (domingo) improvisaron un sancocho en leña para repartirles en todos los patios.

Pero, pese a estas afirmaciones, los familiares de los internos siguen «desesperados», pues aseguran que muchos sufren desmayos por la falta de comida e hidratación.

Preocupados por lo que pasan los presos, familiares hicieron una «vaca» para comprarles alimentación e hidratación y desde este lunes muy temprano arrancaron para la cárcel, buscando ayudarlos.

