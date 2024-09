Mayordomo confiesa el asesinato de Dr. Velásquez y su novia “estallé […] cogí la pistola y le disparé”

El mayordomo Julián Alberto Q. A. ha admitido ser el autor de los brutales asesinatos del reconocido productor musical Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido artísticamente como Dr. Velásquez, y su pareja Sofía Riascos Valdés. La impactante confesión tuvo lugar durante la audiencia de medida de aseguramiento, crucial para determinar la futura encarcelación o no del sospechoso.

Lea también: En Envigado, encuentran sin vida a Dr. Velásquez, exmánager de artistas, y a su esposa

El testimonio del procesado entregado por el delegado de la Fiscalía, Andrés Franco, que se extendió durante casi toda la mañana del viernes 14 de junio, pintó un cuadro perturbador de la noche fatal en que ambos perdieron la vida. Según su relato, la velada comenzó como cualquier otra, con una aparente atmósfera de camaradería entre los tres en la residencia. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente tras una acalorada discusión que involucró a la madre del mayordomo, lo que según él, desató su ira.

La Fiscalía presentó la declaración jurada del procesado

“Yo cogí la pistola 9 mm y le disparé”, declaró Julián ante el tribunal. Según su versión, la discusión se intensificó rápidamente, alimentada por resentimientos y alcohol, culminando en un acto de violencia extremo. El mayordomo, en un arrebato de furia, sacó una pistola y disparó a Velásquez en la cabeza, seguidamente hizo lo mismo con Riascos.

El fiscal leyó la declaración jurada: “Le dije que estaba muy prendido entonces él me dijo que me sentara, me pidió una opinión de la reunión que había tenido ya luego que se me iba a tomar algo, entonces nos pusimos a tomar juntos aguardiente, había casi media botella entre los dos empezamos a tomar y hablar de la reunión que habían tenido. Hubo un momento en que Daniel paro y me dijo que íbamos a hablar de otra cosa, me dijo que la abuela, o sea, mi madre no podía seguir viviendo más allá en la finca, yo le pregunté por qué él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal entonces yo le dije a ella, o sea, mi mamá que debía de irse que no era sano que ella estuviera viendo allá igual (…)”.

Y continuó el relato: “yo ya estaba con ira, tenía mis tragos encima mi madre es una abuela de 72 años y como le iba a tratar así, entonces me dijo él (Daniel) que de malas o qué iba a hacer eso fue lo que más le dio piedra, dice a Julián ahí fue cuando yo estalle y entonces ahí fue cuando saqué la pistola que se tenía en el parche. Entonces yo cogí la pistola 9 mm y le disparé a Daniel Alejandro entonces ya estaba enseguida de la ira y con tragos le disparó una sola vez le disparó en la cabeza. Yo le dije que respetara y le disparé ya luego salí del parche a ver quién había escuchado el tiro y salí para la casa principal subí al cuarto de Sofía y le disparé”.

El mayordomo también relató cómo intentó encubrir el crimen escondiendo el arma en un matorral cercano y entregando otra a las autoridades para desorientar la investigación. «Estaba desesperado, no sabía qué hacer», admitió el procesado.

La confesión ha abierto una nueva fase en el proceso judicial, donde se debatirá sobre la medida de aseguramiento que enfrentará o no el acusado. Aunque su defensa insistió que la declaración jurada no había sido firmada por el mayordomo por lo cual no se podía considerar como válida, también solicitó prisión domiciliaria para su defendido.

La decisión aún no ha sido tomada. El juez suspendió la audiencia y la reprogramó para la mañana del lunes 17 de junio.

#Hora13Noticias [Fotos] Ella es Sofía, la mujer que apareció muerta junto a Dr. Velásquez https://t.co/zJuidghAvS — Hora13 Noticias (@hora13noticias) June 9, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.