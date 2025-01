“Me avisaron cuando todo estaba firmado”: Efraín Juárez reveló motivos de su salida de Atlético Nacional

En la noche del 20 de enero, Efraín Juárez asistió a una gala de Acolfutpro donde fue homenajeado como el mejor entrenador por hacer parte del XI ideal tras haber conseguido dos títulos. Luego, y aprovechando su visita a Bogotá, fue entrevistado en un programa deportivo donde reveló las causas que llevaron a su renuncia como técnico de Atlético Nacional.

Sobre lo que se especulaba terminó siendo verdad, pues Juárez confirmó que el detonante de su renuncia estuvo relacionada con los fichajes para 2025, además las decisiones que fueron tomadas por el club nunca fueron consultadas por el mexicano.

“Siempre he sido honesto y claro en mis principios y valores. Entendiendo eso, pasaron circunstancias que al final, a mi punto de vista no fueron acordes a lo que yo entiendo. Por eso tomo la decisión de renunciar ”.

Además, afirmó que nunca exigió a ningún jugador porque al llegar al club, el grupo ya estaba conformado.

“Todo el mundo tiene responsabilidad dentro del organigrama de una institución, un presidente, un director deportivo y un técnico. Entendiendo eso, yo nunca exigí a ningún jugador, nunca dije que me traigan a A, B o C. Cuándo yo llego a Nacional, un grupo ya formado, en esa confianza porque me entregaron un grupo de grandes seres humanos y jugadores, confío yo también en la gente en que están haciendo un gran trabajo”.