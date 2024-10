“Me noqueo”: relato de joven que tuvo que ser operada tras ser golpeada con piedra lanzada por un habitante de calle

La víctima tenía puesto un casco de moto y ni eso la salvó de la grave lesión que le provocó la piedra

Ana Sofia Salazar, es la joven que fue víctima del ataque con una piedra por parte de un habitante de calle en Medellín, este ataque, le ocasionó heridas graves en su rostro, incluso, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por su complejidad. Hora 13 Noticias habló con esta joven, quién contó cómo sucedieron los hechos y aseguró que se tiene a un presunto hombre en situación de calle identificado.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo por la avenida Regional, cerca de la Universidad de Antioquia, mencionó que iba de parrillera y quien iba manejando era su pareja sentimental.

“Me quebró la visera y me noqueo totalmente. Él rápidamente se orilló como pudo, me bajo de la moto y ahí fue cuando me desperté cubierta de sangre, llorando y adolorida”, contó Ana Sofía.

La joven relata que la policía ya tendría identificado un sujeto que estaría detrás de estos ataques

“Llegó la policía, y le mostró las fotos de un sujeto y le dijo, aparentemente es este habitante de calle, se hace llamar ´El diablo´ y lleva tres muertos de esta misma forma”.

Minutos después de este hecho, llegó la ambulancia al lugar para trasladarla a un centro asistencial, donde se le practicó dos cirugías plásticas y dos cirugías maxilofacial porque el golpe le destrozó completamente la boca.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Por su lado, la joven hace un llamado a las autoridades para que realicen alguna acción frente a esta problemática.

“Esto no puede seguir pasando, a uno le da miedo pasar por esta zona, sea de día, de noche o de madrugada. Esto hay que intervenirlo de inmediato”.

Le puede interesar: