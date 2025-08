«Me pegas dos tiros en la cabeza»: a otra influencer le quitaron la vida durante un en vivo

La influencer Keyla Andreina se encontraba realizando una transmisión en TikTok

La comunidad de Guayaquil, en Ecuador, se encuentra conmocionada tras el asesinato de una reconocida influencer mientras realizaba una tranmisión en vivo a través de su cuenta de TiktoK. Este lamentable suceso ocurre tras los homicidios de la Duquesa Dior y de Valeria Márquez, mujeres que fallecieron en las mismas circunstancias.

El hecho ocurrió en las horas de la tarde del pasado sábado 26 de julio, cuando la joven identificada como Keyla Andreina Gonzáles, de 28 años, se encontraba dentro de su vivienda en el suburbio de Guayaquil. La joven estaba compartiendo bebidas con su mejor amiga y el novio de ella, mientras realizaba un en vivo.

En el video que circula en redes sociales, se ve como la joven estaba ´bromeando´con el novio de su amiga y le dice entre risas “Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”, mientras se señala a la frente.

Segundos después, Keyla muestra una cara de terror y seguidamente, se escucha disparan contra ella. El celular quedó apoyado sobre algo y se ve como un hombre sale del lugar. Posteriormente una mujer lo coge y apaga la transmisión.

ASESINATO DE KEYLA GONZÁLEZ EN GUAYAQUIL: GRABA SU PROPIO ASESINATO EN TIKTOK — Keyla Andreina González Mercado, de 21 años, fue asesinada el 26 de julio en Guayaquil, Ecuador. En un acto estremecedor, grabó el momento en TikTok diciendo: “Si me vas a matar, déjame bien muerta”.… pic.twitter.com/sve0ulbQK4 — El Blog del Narco (@narcoblogger) July 28, 2025

Por su parte, familiares de la influencer, quienes tuvieron acceso a la grabación, han dicho que ya habían visto a Keyla junto al presunto autor del crimen, pero aseguraron que no mantenían una relación cercana con él.

“Lo conocíamos solo de vista, nunca convivimos con él. Personas que lo conocen nos dijeron que tiene un tatuaje de una lágrima en la cara y un fusil en el cuello. Lamentablemente, muchos jóvenes hoy ven eso como algo admirable y normalizan ese tipo de comportamientos”, relató un allegado de la víctima.

Al parecer, el presunto asesino ya tenía antecedentes penales, en los que se incluyen delitos de robo. Hasta el momento, el hombre no ha sido capturado y las investigaciones están en curso.

