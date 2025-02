“Me sentí poco respetada”: inició el juicio contra Luis Rubiales en España por beso no consensuado a Jenni Hermoso

El lunes 3 de febrero, inició el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y contra tres altos cargos de la organización por el beso no consentido de Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso ocurrido en la final de la Copa Mundial Femenina, en Australia, en 2023.

Casi un año y medio luego del beso no sentido de Luis Rubiales, la campeona del mundo con España, Jenni Hermoso, testificó en el juicio contra el exjefe de la Federación y dijo que este beso desencadenó un movimiento nacional, además, «arruinó uno de los días más felices de mi vida«.

Además, mencionó que Rubiales le pidió ayuda porque lo estaban tildando de acosador en redes

“Me pidió por sus hijas, que estaban llorando, yo le dije que lo sentía, pero que no iba a hacerlo. Me comentó que tenía una novia y que a ella no le había molestado. Y también me dijo una cosa, que sí que me dolió un poco: A ti y a mí nos gusta lo mismo. Dando a entender como que no tenía más importancia”, reveló.