En Medellín cobraron más de 120 mil pesos por cuatro cruasanes

Una usuaria de redes sociales reveló haber pagado la suma de 128 mil pesos colombianos por cuatro cruasanes, generando un revuelo en la comunidad virtual.

La experiencia, compartida en TikTok bajo el hashtag «cookies», describe cómo la ciudadana, siguiendo una tendencia viral, decidió probar los llamados «croissants más virales de TikTok» en una reconocida panadería de la capital antioqueña. Sin embargo, lo que esperaba ser una experiencia gastronómica memorable se convirtió en un escándalo financiero para muchos.

Los cruasanes en cuestión no eran los tradicionales, sino que estaban rellenos de masa de galleta y presentaban una capa crujiente de galleta por fuera, un detalle que algunos describen como innovador, pero que otros consideran excesivo dado el precio desorbitado.

Pagaría usted este valor por cuatro cruasanes

La noticia no tardó en hacerse eco en las redes sociales, donde usuarios expresaron sus comentarios ante el costo desmesurado de los productos. Algunos comentarios fueron: «Ni el Dorado se atrevió a tanto». «¿128.000 mil? Ni que me lo estuviera comiendo en Francia». «Para eso me compro un croissant en la panadería que cuesta como 4 mil». «Ella gastando 128 mil en tres pedazos de masa y yo mercando con eso para una semana». «En Medellín se están pasando con los precios». «¿Son importados de París o por qué ese precio?». «Muy rico, muy delicioso puede estar, pero jamás, jamás le voy a meter esa cantidad de dinero a un pan».

Cibernautas cuestionan si el valor refleja la calidad del producto o si se trata de una estrategia comercial excesiva. Usted, ¿compraría este croissant?

