Medellín contará con nueva ruta directa a Houston: ¿cuándo inician los vuelos?

A partir del próximo 27 de octubre la aerolínea United iniciará operaciones en el Aeropuerto Internacional José María Córdova con un vuelo directo a Houston.

La ruta será operada por aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 166 pasajeros, con un vuelo diario, brindando una oferta de 2.324 asientos por semana.

El numero total de destinos latinoamericanos operados por United desde Houston asciende a 52, y los demás pasajeros de United podrán hacer conexión con vuelos nacionales de Avianca que incluye a doce ciudades colombianas.

Always in our new routes era.

🇲🇦 New York/Newark – Marrakesh, Morocco

🇨🇴 Houston – Medellin, Colombia

🇵🇭 Tokyo/Narita – Cebu, Philippines

For details including start dates: https://t.co/r0bmhdPGKG pic.twitter.com/hIVNPDVXOx

— United Airlines (@united) March 7, 2024