“Medellín no es un cenicero”: la estrategia para evitar 100 mil colillas en el suelo de la calle 70

En Medellín se pretende concientizar a los fumadores con esta estrategia

“Medellín no es un cenicero” es una campaña para concientizar a la población de no arrojar colillas de cigarrillos en las diferentes zonas de la ciudad y cuidar la fauna silvestre.La campaña tendrá inicio en la 70 con la ubicación de colilleros.

Los colilleros estarán disponibles en Laureles la 70 para evitar que las personas arrojen colillas de cigarrillos en la calle.Se busca un segundo espacio en la ciudad para ubicar más contenedores colilleros.

Según la directora de No Más Colillas Colombia, Cindy Perilla, en Medellín “se arrojan más o menos 96.000 colillas, sólo en la zona de Laureles en la calle 70 son más o menos 100.000 colillas cada año, eso es lo que vamos a intervenir en este momento y algo que nos parece muy importante es hacer alianzas con universidades para que podamos investigar”.

La directora sectorial de Fenalco Antioquia, Susana Barrientos, señaló que buscan que “la persona fumadora en vez de empezar a tirar esas colillas al piso, que ha sido la cultura y la costumbre de toda la vida del ciudadano, empiece a fomentar y no máximo a 10 metros pueda encontrar un colillero donde bote el desecho”.

Se estudia la posibilidad de ubicar los contenedores en zonas como Provenza y el Parque Lleras y generar cultura ciudadana.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, agregó que “la actividad demanda que algunas personas consuman cigarrillos y este tipo de elementos en el espacio público, porque no se permite dentro de los espacios cerrados, entonces a veces no se da la adecuada disposición de este tipo de elementos y creemos que la campaña en “Medellín no es un cenicero” es una excelente estrategia para concientizar a las personas”.

La prueba piloto estará durante cuatro meses en la carrera 70, con 30 colilleros masivos y 10 colilleros interactivos.

