Por el Fenómeno de El Niño, en Medellín, habrá interrupción de acueducto a más de 12 mil usuarios

EPM anunció una interrupción del servicio de acueducto que afectará a más de 12 mil usuarios en los barrios abastecidos por los circuitos La Honda y La Montaña, en el nororiente de Medellín. Esta medida, que se extenderá desde la 1:00 p.m. del domingo 31 de marzo hasta las 2:00 a.m. del lunes 1 de abril, es consecuencia directa de los efectos del Fenómeno de El Niño.

Según EPM, la baja disponibilidad de agua para el tratamiento en la planta de potabilización Villa Hermosa, alimentada por el embalse de Piedras Blancas, ha obligado a esta acción. Actualmente, el embalse de Piedras Blancas se encuentra apenas al 26,83% de su capacidad de almacenamiento debido a la prolongada sequía asociada al fenómeno de El Niño.

Barrios en los que habrá interrupción de acueducto

El corte de agua en los circuitos La Honda y La Montaña incluye usuarios de los barrios Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano – Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II – Mirador, ubicados en las siguientes direcciones:

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

De Calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

De Calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 y carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B y calle 79C.

De carrera 23C entre calle 79C y calle 81B.

De calle 83B a calle 87 entre carrera 21D y carrera 22.

El suministro de agua potable se realizará con dos carrotanques en las siguientes rutas:

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

De carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Esta situación pone de manifiesto la preocupante disminución en los niveles de los embalses que abastecen el sistema de acueducto de EPM. Además del embalse de Piedras Blancas, los embalses La Fe y Riogrande II registran niveles del 60,60% y 31,29% respectivamente, lo que evidencia la grave situación hídrica que enfrenta la región.

Ante este panorama, EPM hace un llamado a la comunidad para hacer un uso responsable del agua y la energía, en aras de mitigar los efectos de la crisis hídrica.

#Hora13Noticias Plan retorno en Semana Santa: policías de tránsito de Antioquia estarán prestando seguridad https://t.co/c6n3M9KPe5 — Hora13 Noticias (@hora13noticias) March 31, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.