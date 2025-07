Medellín tiene su primer refuerzo para la liga de segundo semestre, Jáder Valencia ya está entrenando

Jáder Valencia dejó Millonarios y se une a Independiente Medellín

A cuatro días para el inicio de la Liga Deportivo Independiente Medellín anunció su primer refuerzo, Jader Andrés Valencia delantero de 25 años llega al poderoso después de 8 años y cinco títulos con Millonarios, el ‘amuleto ’como le llaman al delantero se suma al equipo de Alejandro Restrepo.

“Muy contento, feliz de estar acá en este gran equipo, Medellín es uno de los equipos grandes de Colombia y bueno, sé que debo aprovechar esta oportunidad y con toda tengo una ilusión muy grande”. mencionó Jáder Valencia Jugador Independiente Medellín.

El delantero nacido en Colosó, Sucre llega a reemplazar a Brayan León que dejó el Poderoso con destino a la MLS de los Estados Unidos, Jader Valencia es un viejo Conocido de Alejandro Restrepo y Jader Valencia ya habían coincidido en el pasado, cuando el timonel del poderoso era asistente técnico de Camilo Pérez en la selección Colombia sub-17.

“Tuve la oportunidad de hablar con el profe (Alejandro Restrepo). Ya estuve con él en categorías inferiores de la selección Colombia en la sub 17 y bueno, me dijo que estaba la oportunidad de estar en Medellín, este equipo siempre me hizo mucha ilusión. Mis padres viven acá. Soy de acá, bueno, cerca de acá, entonces siempre con esa ilusión de venir al equipo”. Mencionó Jáder Valencia Jugador Independiente Medellín.

El debut de Jáder Valencia podría ser en la Fecha 1 de la liga colombiana de segundo semestre, el poderoso recibe el domingo 13 de julio a Alianza de Valledupar en el estadio Atanasio Girardot a las 03:00 p.m.

