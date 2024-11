Medellín: Policía encontró cuerpo sin vida de una persona en el interior de una bolsa

El cuerpo sin vida al parecer de sexo femenino, fue encontrado en el barrio Belén Las Mercedes

Sobre las 6:00 de la tarde de este jueves primero de febrero, la Policía Nacional reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, en el barrio Belén Las Mercedes, donde unidades de la Sijin, hallaron en el interior de una bolsa los restos humanos.

Según las primeras pesquisas el cuerpo sería el de una mujer, no obstante las autoridades aún no confirman si se trató o no de un homicidio de género,en este caso contra una mujer.

A esta hora la Policía Nacional realiza los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo, lo que generó zozobra entre la comunidad de este tranquilo sector de la ciudad. Noticia en Desarrollo