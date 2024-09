Medellín se prepara para recibir a más de 50 DJ’s internacionales de la música electrónica en el festival Ritvales 2024

Medellín se convirtió en la ciudad referente de la música electrónica, conozca las fechas del festival Ritvales

La ciudad de La Eterna Primavera es ciudad referente para los eventos de música electrónica, grandes festivales y Djs internacionales han visitado la ciudad y han puesto a bailar a toda la población que incluso, llegan a la ciudad desde otros países para ver tocar las melodías de sus artistas favoritos.

Como es de tradición, el festival Ritvales llega a otra edición en la capital antioqueña. El 2 y 3 de noviembre el Parque Norte recibirá a más de 50 artistas de la música electrónica y a miles de fanáticos para festejar una experiencia con visuales, luces y varios escenarios.

En el line up presentado por el festival están los artistas internacionales Above & Beyond, Alex Wilcox, Alignment, Azzecca, Bec, Camilo Jones, Capoon, Carolina Freydell, Cato Anaya, Chris Liebing, Daria Kolosova, Dax J, Dezko, Diplo, Dj Tennis, Edx, Ellen Allien, Fatima Hajji, Francis Mercier, Hot Since 82, Indira Paganotto, Indogma, Indogma e Interactive Noise. Jamie Jones, Otta B2B Ketarina By Hotties, Jan Blomqvist, Patrick Mason, Jimi Jules, Korolova, Lee Foss B2B Skream, Lein Faki, Maceo Plex, Mano Le Tough, Maz B2B Ahmed Spins, Mathame, Mau P, Maya Jane Coles, Mak Negron, Morris B3B Sano B3B K1000, Nitefreak, Nora En Pure, No One, Onyvaa, Otta, Peterblue, Raxon, Robag Wruhme, R6m9, Sasha B3B Patrice Bäumel B3B Franky Wah, Popof x Space 92 present Turbulences, Sevenn, Shlomo, Sumia B2B Valentino, The Virginia Valley Dj, Till Von Sein, Tryim, Verolila, Vintage Culture y Vitalic Live.

El festival anunció otros artistas invitados que aún no han sido revelados para sorpresa de los fanáticos.

Durante la semana, el festival estuvo intrigando a todos los fanáticos de la música electrónica, colocando en varias zonas de la ciudad el sobres para anunciar los invitados al evento.

Entradas para el evento

Las entradas para el evento de ciudad están disponibles en preventa exclusiva para los clientes del Grupo Aval con los bancos Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AvVillas, Banco de Occidente y Dale!. Al momento de terminar la jornada de preventa, estarán disponibles para público en general.

