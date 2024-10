¿No lo sabía? Medellín tiene una ruta de búsqueda urgente para personas dadas por desaparecidas

Desde la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Alcaldía de Medellín implementa la ruta de búsqueda urgente cuando se reporta una persona desaparecida.

La activación de esta ruta se hace por medio de la línea 123 social o en el WhatsApp 3242909801. Una vez se haga contacto, los familiares podrán acceder a la ayuda en la búsqueda y, además, si lo autorizan, la información del desaparecido o desaparecida será difundida en los canales disponibles. También se les brinda la asesoría correspondiente para que hagan la declaración ante el Ministerio Público, en la Casa de la Justicia El Bosque.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, dijo:

Por su parte, Sandra Patricia Moreno, beneficiaria, dio su testimonio cuando su hija desapareció:

«Tuve que llamar a la Alcaldía, ellos me ayudaron, me mandaron un equipo de apoyo, estuvieron pendientes, repartieron volantes, me indicaron cómo sería el proceso para dar con mi hija. Gracias a Dios dimos con ella sana y salva, y pues igualmente darle gracias a la Alcaldía porque no me abandonó en el momento, me apoyaron, estuvieron muy pendientes del proceso».