Mefi Boset Rave es el nuevo personero de Medellín por unanimidad

Se ha desempeñado como personero de Maceo, El Peñol y Copacabana

Mefi Boset Rave fue presentado como el nuevo personero de Medellín para el periodo 2024 – 2028, luego de ganar el concurso de méritos y haber obtenido una votación unánime por parte del Concejo de Medellín.

El nuevo representante del Ministerio Público ha sido personero de Maceo, El Peñol y Copacabana. Iniciará hoy el empalme y asumirá su cargo en marzo.

“Las Personerías, como lo dije ahorita en las palabras ante el Concejo, somos la cara amable del Estado frente a los más necesitados y frente a la comunidad en general, a mí me encanta la atención al público, me encanta que la gente no tenga que esperar mucho por recibir esa respuesta social y desde lo jurídico que le podemos ofrecer desde la Personería, eso se va a ser un reto importante para mí”, afirmó el personero electo de Medellín, Mefi Boset Rave.

Entre los retos está trabajar por las comunidades y garantizar sus derechos.

El personero electo explicó que algunos de esos retos son “la vigilancia de la conducta oficial, la prevalencia del interés general y la defensa y promoción de los derechos humanos, ahí se van a enmarcar las tres funciones del personero Distrital para el año 2024-2028”.

Mefi Boset Rave terminará su periodo constitucional legal como personero de Copacabana antes de asumir su cargo en Medellín.

