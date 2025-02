¿Mejoró o empeoró? El crecimiento económico del país en 2024 fue del 1,7 % según el DANE

El lunes 17 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, presentó los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía ISEA de 2024. Además informó que el Producto Interno Bruto PIB del país fue de 1,7 % y estuvo por debajo de las expectativas de los analistas.

La actividad económica que más contribuyó al incremento fue la agricultura, la cual subió 8,1 %, contribuyendo 0,8 puntos porcentuales al dato definitivo. Seguidamente, la ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,5 % y actividades artísticas, de entretenimiento y actividades de los hogares 5,5 %.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria;Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

Por su parte, la que tuvo menor crecimiento fue la exportación de minas y canteras, con -5,9 %

Un tema positivo que se evidencia en el informe, es que la inversión mejoró, lo que se convierte en un tema clave para las expectatvias futuras del crecimiento, las cuales, para 2025, apuntan a un 2,6 %, según el Ministerio de Hacienda.

Cabe resaltar que en 2024, el consumo público cayó 0,5 % afectado por las restricciones fiscales y el menor gasto del gobierno central.

El crecimiento de la economía en 2024 fue del 1.7%, significativamente inferior a la proyectada por las autoridades económicas, por qué no crecemos más? Cuáles son los factores que no permiten que crezcamos más? Cuáles son las condiciones de nuestra economía que no conducen a… pic.twitter.com/ohAWoCouRw

— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) February 17, 2025