“Memorias de un loco sensible”: revelan manuscrito del homicida del urólogo Juan Guillermo Aristizábal donde lo menciona

John Ferney Cano González, el hombre que le quitó la vida al médico urólogo Juan Guillermo Aristizábal el pasado jueves 18 de abril en la Clínica Medellín de El Poblado, redactó un escrito de 362 páginas donde narraba historias de su vida, el procedimiento que el médico le habría realizado, las dificultades que le trajo y las incontrolables ganas que tenía de asesinarlo.

En el escrito narra que su resentimiento hacia el profesional, se debió a lo que él le consideraba un mal procedimiento que le realizó, pues la circuncisión le había generado graves problemas de salud.

Entre las páginas que dejó escritas el hombre se encontraban adjuntadas historias médicas, fórmulas y detalla cada uno de los inconvenientes que le ocasionó esta cirugía que se habría realizado el 21 de octubre del 2021.

En la página número 362 de su escrito, le redacto una carta a su hermano donde se puede leer: “Querido hermano, el destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien, por unos miserables pesos, osó lesionarme gravemente. He meditado durante bastante tiempo esta decisión, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo”.

Luego se lee:

“Yo confié en ese infame individuo, e hice lo que él sugirió. Pero como tú sabes, aquello fue un lamentable error. No reconozco, bajo ningún concepto, que el procedimiento realizado por quien considero mi único enemigo haya servido para nada positivo, por el contrario, mi situación empeoró, a tal punto que mi dolor se ha vuelto realmente insoportable”.

Al final de la carta que tiene fecha de 29 de febrero del 2024 le pide a su hermano que “No hables de esta situación, mucho menos con la policía o fiscalía. Tú tienes el derecho de guardar silencio, y te pido que lo guardes para mí. Procura sellar mi ataúd, para que los demás dejen de insinuar cosas que no son. No quisiera ser exhibido, y tampoco que se pongan los típicos carteles con mi nombre, evita todo eso, te lo pido por favor”.

Y termina escribiendo :

«Este caso está resuelto, se trata de una venganza por una lesión física que, a su vez, causó un malestar mental. Procura cremar mi cuerpo y arrojar las centras en cualquier lugar apartado. No neue sentido complicarse guardando unas cenizas que en realidad no significan y no valen nada»

En el manuscrito, John Ferney Cano revela detalles de su vida y la cirugía que le trajo complicaciones

