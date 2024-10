Mientras jugaba un partido de fútbol en Medellín, autoridades capturaron a presunto cabecilla del Clan del Golfo

Se trata de alias “Coronel” o “Chiqui”, presunto cabecilla militar del Clan del Golfo y quien perteneció al Ejército Nacional

En el barrio Buenos Aires, comuna 9 de Medellín, el Ejército y la Policía llegaron hasta la Unidad Deportiva Miraflores para capturar a alias “Coronel”, presunto integrante del Clan del Golfo y quien estaría señalado de ser el determinador de la muerte del líder campesino Narciso Beleño en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

El hombre presuntamente era el cabecilla militar de la estructura Aristides Meza Páez del Clan del Golfo y recibió su alias de “Coronel”, debido a que perteneció a las Fuerzas Militares de Colombia hasta el año 2022. Su captura se dió cuando este jugaba un partido de fútbol con varias personas en una cancha sintética de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de noticias en WhatsApp.

La captura de José Alejandro C., C., se ejecutó por medio de la ‘Operación Themis’ entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Armada Nacional. Según las autoridades, el ex militar estaría implicado en el homicidio del líder campesino y minero Narciso Beleño, hecho presentado en abril del presente año como represalia contra el líder debido a que estaba denunciando la presencia de este grupo armado en la región. La víctima fue asesinada con arma de fuego cuando se disponía a ingresar a su vivienda.

Según las autoridades, este sujeto, estaría implicado en delitos como homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado.

Los asesinos de Narciso Beleño deben ser descubiertos. Un campesino que impulsaba la reforma agraria en el sur de Bolívar. Un campesinado que tenga tierra es el cimiento más fuerte de la Paz en Colombia. https://t.co/z4skSPtSjf — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 22, 2024

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos señalados y continuar con las investigaciones. Por el crimen del líder campesino de Bolívar, ya habían sido capturados alias ‘Cartago’, ‘Pedro Orejas’ y ‘Yeni’, quienes presuntamente también estarían implicados.

Le puede interesar: