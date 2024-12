Miguel, un ángel diagnosticado con enfermedad huérfana única en tres personas en el mundo

Miguel ángel es un niño de 6 años diagnosticado con autismo de alta complejidad y una de las tres personas en el mundo con hipogammaglobulinemia tipo tlr7, una enfermedad huérfana que ataca las defensas, con alteración relacionada con el Covid 19.

Su madre solicita ayuda, pues algunos de sus medicamentos no están disponibles en la EPS.

Su tratamiento ha sido complejo desde hace dos años debido a que su cuerpo se debilita y constantemente puede sufrir de fuertes resfriados y problemas en la laringe.

Gabriela Pérez, madre de Miguel Ángel, afirma que “correr, rasparse, cosas normales que puede tener un niño, un accidente como caerse y rasparse con algo, una lata, cualquier cosa, esas que son actividades normales en un niño pueden ser letales para él, a eso le sumamos que tiene un autismo de alta complejidad, él es no verbal y adicional a eso tiene muchas otras dificultades”.

Gabriela, su madre, busca alguna entidad o fundación que pueda ayudar y enamorarse de su hijo, para obtener los medicamentos necesarios en su tratamiento y pañales.

“El sistema como tal de salud y de educación ha sido muy cruel con nosotros, porque que a vos te digan que el único medicamento que salva a tu hijo no lo hay, que algún colegio te diga no lo puedo tener porque yo no puedo tener un ‘muchachito’ como tu hijo eso es muy triste para uno como mamá”, expresó la madre de Miguen Ángel.

Si usted o alguna fundación quiere ayudar a Miguel Ángel, puede contactarse al número 3147750938.

Le puede interesar: