La Agencia Nacional de Minería asegura que mineros tendrían retenidos a un equipo de rescate en Buriticá

La Agencia Nacional de Minería dio a conocer en la noche de este miércoles, 29 de mayo, que presuntamente, un grupo de mineros en Buriticá, Antioquia, ha retenido a varios funcionarios del equipo de Salvamento Minero. Indican también que esta acción se produce mientras se adelantan las labores de búsqueda y rescate de dos mineros que se encuentran presuntamente atrapados al interior de una mina.

La Agencia Nacional de Minería, a través de su cuenta de X indicó, «Lamentamos que un grupo de mineros de Buriticá mantenga retenido al equipo de #SalvamentoMinero de la ANM que llegó al municipio para apoyar el rescate de dos mineros, presuntamente afectados por un derrumbe. El equipo debía acudir a El Bagre para atender otra emergencia», expresó la entidad.

La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, ha exigido la liberación inmediata del equipo de salvamento, señalando que estos profesionales solo cumplen una misión humanitaria de rescate especializado en minería.

“Desde Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos pedimos la liberación inmediata del equipo de salvamento minero de la autoridad minera colombiana, profesionales que solo cumplen misión de rescate especializado en minería”, precisó Carlos Fernando Forero, director de La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos.

Tras este anuncio, mineros aseguran que no hay ninguna retención de rescatistas, indicaron que solo les pidieron que no los dejarán solos en el rescate.

Según los mineros, no ha habido ninguna retención del equipo de rescate. Lo que sí sucedió es que les pidieron que no se retiraran del lugar mientras se adelantaba el rescate de los dos mineros atrapados en un derrumbe, ya que ellos también consideraban que su situación era de extrema urgencia.

Un minero relató: «Es que aquí vinieron los de la Alcaldía a solicitar que se dejaran salir los de Salvamento Minero porque se había presentado una emergencia en Amaga. Nosotros les dijimos que no se fueran porque aquí también teníamos una emergencia grande y grave. No hubo retención en ningún momento, solo les pedimos que no nos dejaran solos en el rescate».