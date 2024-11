Ministro de Cultura oficializó la declaratoria de la cerámica de El Carmen como patrimonio

La Cerámica de El Carmen de Viboral busca también ser reconocida por el Parlamento Andino como patrimonio cultural inmaterial

El municipio de El Carmen de Viboral, vivió un día histórico, pues se realizó un homenaje a la tradición ceramista, y en específico al colectivo Aproloza, el cual, lleva décadas trabajando por el posicionamiento de la cerámica como referente cultural del municipio.

Cabe resaltar que este homenaje se da en el marco, de la reciente ratificación de la cerámica carmelitana como patrimonio cultural de la nación. El evento contó con la presencia del ministro de cultura, Juan David Correa, del alcalde del municipio, Hugo Jiménez, y de algunos de los grandes artesanos que por muchos años han dedicado su vida a la cerámica.

En el evento que tuvo lugar en el instituto de cultura, el ministro se refirió a la importancia de potenciar la cultura y la identidad del municipio y a la iniciativa que ya está sobre la mesa para construir un teatro municipal.

“Tenemos el compromiso con el alcalde, de reunirnos el próximo mes con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural, EDU, de Medellín, vamos a mostrarles el plan de acción sobre el teatro el compromiso del Ministerio es todo el de la Alcaldía también y vamos a entregarles al menos cuando el alcalde acabe, una obra bastante adelantada, es mi compromiso y lo hago públicamente», manifestó el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa.

Durante la tarde y en el transcurso de las actividades, se realizó la entrega formal de la resolución en la que se declara la Cerámica Carmelitana como Patrimonio Inmaterial de la Nación, la cual fue recibida por la Asociación de Ceramistas del Municipio. En esta entrega resaltó que “la cultura no es un espectáculo, la cultura nos atraviesa como sociedad, porque sin la memoria de estas decoraciones, de estos hornos, no tendríamos el mismo arraigo por nuestro territorio, y no tendríamos identidad”.

El alcalde Hugo Jiménez Cuervo, agradeció su visita y los compromisos pactados que buscarán sostener en el tiempo para continuar con los procesos culturales para que El Carmen de Viboral “La visita del ministro, Juan David Correa, culminó con éxito, donde él pudo conocer cada uno de los lugares que nos representa como municipio lleno de tradición y cultura; con respecto a temas como el Teatro Municipal, creemos que hay un avance importante y esperamos que se pueda consolidar de manera efectiva. Para nosotros esta visita en este primer mes de gobierno ha sido fundamental para que el Plan de Desarrollo, que tiene a la cultura como eje transversal en cada una de las líneas estratégicas” concluyó el mandatario de los carmelitanos.

