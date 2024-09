Mira la ‘nave’ que se compró el cantante Jhonny Rivera

“Esto es una emoción enorme”; dijo el cantante.

Un ‘carrazo’ fue el que se compró el cantante de música popular, Jhonny Rivera, quien compartió a sus seguidores este nuevo regalo.



Rivera se compró un Mercedes Benz y con orgullo decidió mostrarlo a sus seguidores quienes lo felicitaron por su nueva adquisición; no sin antes, llamar a su mamá para que estuviera presente a la hora de evidenciar el vehículo.

“Yo nunca he sido de tener un carro costoso y lujosos, porque me parece que estos carros son para nuestro servicio, para darnos una utilidad. Pero, hace tiempo me dije que me iba a dar un gustico y yo creo que llegó la hora”; dijo Rivera.

Estos fueron algunos de los comentarios al cantante: “Mil bendiciones, se merece esto y mucho más, y sabes que te admiro mucho y tu actitud de hacerlo frente a tu madre”. “Muy merecido. Eres un grande de la música”.

Entérese de más en Hora 13 Noticias