Misil lanzado desde Irán impacta un hospital del sur de Israel y deja 47 heridos: ejército israelí responde con bombardeo

En el marco del séptimo día del conflicto en Medio Oriente entre Irán e Israel, un misil balístico lanzado desde Irán impactó contra el Hospital Soroka, en la ciudad de Beerseba, provocando una explosión que generó un incendio y causó daños severos en una de sus fachadas principales. Según información preliminar, 47 personas resultaron heridas.

Justo después del ataque, Israel advirtió que el líder supremio iraní Ali Jamenei «pagará por sus crímenes» , simultánemente, el Ejército israelí continuó bombardeando instalaciones nucleares en Irán.

Por su suerte, el personal del hospital se encontraba en su mayoría en la planta baja al momento del ataque, lo que habría reducido el riesgo de víctimas. Cabe indicar que, el Centro Médico Soroka cuenta con más de 1.000 camas y atiende a más de un millón de habitantes del sur de Israel. Además, se conoce que en este hospital se atienden principalmente a soldados israelíes heridos en la guerra en Gaza.

