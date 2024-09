Modelo paisa denunció caso de abuso por parte de un productor musical extranjero

La modelo y creadora de contenido paisa hizo público un video en el que denuncia un caso de abuso sexual por parte de un productor estadounidense. Según la mujer, los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto al ser contratada para una sesión de fotos durante tres días para un proyecto musical en una finca en Copacabana.

La mujer relata que fue instalada en una habitación por quien sería la asistente del productor, pero se sintió incomoda e intentó irse del lugar, sin embargo, el productor habría ingresado a su habitación bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La mujer relató entre lágrimas los momentos de angustia que vivió:

La modelo expresó que mientras ella se defendía de la agresión, el hombre la violentaba en el suelo, cogiéndola de sus brazos, de su cabello y de sus piernas. Ella en varias oportunidades gritó pero la asistente, Laura, no le prestó atención, luego le contó los hechos y estaba sorprendida «De hecho en un momento Laura abrió la puerta y vuelve la cerró. Ella dice que ella asumió que yo estaba con él porque yo quería, pero no es cierto.»

«… se sienta donde yo estaba acostada, yo cojo el celular para pedir ayuda y él no me dejó, me estrujó en el piso, me cogió del pelo, me arrastró, y obviamente yo me resistí totalmente y empecé a gritar y a luchar por mi vida. Yo dentro de todo lo que intentaba hacer quería llegar a la puerta, pero obviamente él era mucho más fuerte que yo. Fue muy doloroso, él me violentaba y mientras yo más intentaba defenderme, él más fuerte me agarraba.»