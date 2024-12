Molly y Rocky están buscando hogar

Molly y Rocky son dos hermanos perrunos de 7 y 5 años que están buscando una familia que los cuide, respete y ame por el resto de sus vidas.

Conoce la historia de Rocky y Molly

Patricia era una médica cirujana especializada en medicina neural en Alemania, una mujer completamente dedicada a su profesión muy estudiosa, investigativa y científica pues esta era una de sus pasiones muy dedicadas a sus pacientes otra de sus pasiones eran sus perritos Rocky y Molly.

Patricia vivía con su hermano que falleció hace 4 años y sus dos perritos.

Sola, sin familiares cercanos Patricia Guzmán comienza a enfermarse desde finales del 2023, todo indicaba que era una simple gripa y deciden hospitalizarla el 12 de diciembre ingresando a la Clínica CES donde le diagnostican una neumonía bacteriana, por lo tanto, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos donde hizo un colapso sistémico, es decir varios de sus órganos empezaron a ser comprometidos entre esos el páncreas y sus riñones que la hacen de alguna otra forma buscar estabilizar su insulina y sus niveles glicémicos. Además empezaron a hacerle diálisis para que sus riñones operaran con normalidad.

Los médicos al ver que esto no daba resultado deciden intubarla buscando también mejorar su colapso pulmonar, posteriormente al ver que comenzaba a tener una evolución favorable más no positiva deciden comenzar un proceso de ventilación mecánica, pero debido a esto el cuerpo ya estaba demasiado deteriorado, no lo soportó.

Finalmente, Patricia falleció este pasado domingo 11 de febrero al mediodía.

En este momento la secretaria de Patricia se esta haciendo cargo de Rocky y Molly, pues durante mañana y noche ella los alimenta, lo acompaña y les deja luces prendidas para que no se sientan tan solos.

Rocky tiene 7 años y Molly 5 años, han vivido durante toda su vida juntos, por lo cual se espera poder darlos en adopción así mismo, tienen todas las vacunas al día y están saludables. Ellos están acostumbrados a vivir en un espacio amplio, en la casa de Patricia que era una casona de Prado Centro, siempre estaban completamente libres.

Para más información sobre la adopción de estos hermanitos perrunos, comuníquese a los números:

313 795 95 21 – 316 866 99 99.

