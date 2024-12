¡Mucho espíritu navideño! Un carro con luces de navidad causa sensación en las calles de Medellín

El carro con luces navideñas fue avistado transitando las calles de Medellín

¡Eso si que es tener mucho espíritu y amor por la navidad! Un carro fue visto con luces navideñas en las últimas horas recorriendo las calles de Medellín.

#Medellín/ imagínate vivir en otro país y perderte esto, anoche avenida regional espíritu Navideño. pic.twitter.com/wBqn2VkLvk — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 10, 2024

A través de redes sociales se hizo viral el video y no faltó el comentario de los usuarios, sobre todo los que dicen que este particular adorno lo han visto no solo en Colombia, también en otras partes del mundo.

