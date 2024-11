A sus 117 años, muere María Branyas, la abuela más longeva del mundo: vea su historia

Maria Branyas, la persona más longeva del mundo, murió en Olot (Girona) a los 117 años. Según ha comunicado este martes la familia a través de la red social X: “Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor”. Branyas vivía desde hacía años en una residencia y la familia planea una ceremonia en la más estricta intimidad.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n’aniré d’aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada…, deixaré també els meus records, les meves reflexions… 👇

