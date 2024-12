Muere Park Min Jae, actor surcoreano de K-dramas, a los 32 años

Park Min Jae se convirtió en una figura destacada de los K-dramas

La industria del entretenimiento en Corea del Sur está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Park Min Jae, de 32 años. Su hermano anunció la noticia a través de instagram y posteriormente, confirmada por su agencia de representación.

Park Min Jae nació en 1992 y comenzó su carrera como actor desde joven, se destacó en exitosas series como Mr. Lee, (2021), Bo-ra! Deborah (2023), Korea–Khitan War (2023), As Long As He Raised His Finger, Snap and Spark (2023), Poong y My Damn Business, cuya emisión había concluido recientemente.

Rest in Peace Park Min Jae as Youngchan here (black shirt) 🌺🌺 🙌🙌 He passed away today because of cardiac arrest.#MyDamnBusiness #MyDamnBusinessEp6pic.twitter.com/f3l5Dcj2uI — boy_yob987 (@boy_yob987) December 2, 2024

Además de actor, Min Jae era un exitoso modelo, que se consolidó como un ídolo en Corea del Sur debido a su atractivo físico. Su fallecimiento ha causado conmoción entre sus fans y colegas.

Aunque los detalles de su muerte aún no han sido esclarecidos, solo hasta el 2 de diciembre, su familia dio a conocer que el deceso de este actor ocurrió el pasado 29 de noviembre, al parecer, a causa de un paro cardiaco.

Su hermano se limitó a confirmar la noticia, pero no reveló la razón sobre el suceso.

“Mi amado hermano se fue a descansar. Espero que la mayor cantidad posible de personas puedan recordar a mi hermano. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”, escribió.

Tanto su familia como su agencia, han optado por mantener la privacidad entorno a este lamentable suceso.

