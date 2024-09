Mujer denuncia que tanqueó 30 mil pesos, pero que su carro siguió marcando reserva

La mujer dice que ya es la segunda vez que le sucede eso en la misma estación de gasolina.

Inconforme se mostró una mujer, quien manifestó haber llevado su carro a tanquear en una bomba de gasolina ubicada en Buenos Aires, Comuna 9 de Medellín, pero que el tanque continuó marcando reserva.

El video lo compartió en una página de denuncias, asegurando y señalando que la persona que la atendió no le brindó un buen servicio.

“Ese fue el man, le di 30 mil pesos de gasolina, el recibo, aquí está el recibo y a las 7:24 cargué 30.000 pesos de gasolina y no sube, no me sube. No es posible que sea la segunda vez que pase en esta estación… entonces hago la denuncia pública”; dijo la mujer.

