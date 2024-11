Mujer denuncia graves lesiones por piedras lanzadas desde un puente en Medellín

Ataques con piedras desde puentes de la ciudad. Una problemática constante de seguridad en Medellín

Los ataques con piedras a motociclistas y conductores de carro desde los puentes de la ciudad, se han convertido en una problemática de seguridad.

Una mujer denunció que este ataque ocasionó graves consecuencias en su rostro.

Verónica Sánchez narra que sufrió graves lesiones en su rostro por el impacto de un costal de piedras lanzado desde los puentes entre la Minorista y Barranquilla.

“Nos tiraron unas piedras en un costal de un puente, me cae a mi y me lacera mi cara desde el ojo hasta la boca, y cuando perdemos el control de la moto y nos caemos, doy contra un andén, pierdo 4 dientes y me hace una fractura maxilofacial”, explicó Verónica Sánchez, víctima del ataque.

La afectada denuncia que los hechos ocurrieron en la madrugada y ninguna autoridad le ayudó. Además, dice que el Soat en ese caso no puede responder pues no fue un accidente contra otro vehículo, sino que fueron factores externos.

“Apenas nos caímos salen los indigentes a robarnos, a quitarnos nuestras pertenencias”, afirma Verónica. Ni la policía acudió en el momento del ataque que terminó en hurto.

Los afectados piden presencia de las autoridades en la zona y avanzar en las investigaciones, pues es recurrente que víctimas denuncien estos casos.

