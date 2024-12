Ella es la mujer hallada en el río Medellín, su cuerpo no ha sido reclamado en Medicina Legal

La tarde del lunes 23 de diciembre, el cadáver de una mujer fue hallado en el río Medellín. Bomeros ingresaron al afluente para recuperar el cadáver en el sector que conecta las comunas Castilla y Aranjuez.

El cuerpo, identificado posteriormente como Luz Andrea Giraldo Suárez, de 46 años, no presentaba signos evidentes de violencia, según los reportes preliminares. No obstante, aún no se han esclarecido las circunstancias de su fallecimiento.

El cadáver fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín, donde permanece sin que familiares o allegados hayan acudido a reclamarlo.

Las autoridades hacen un llamado urgente a quienes puedan conocer a Luz Andrea o a su familia para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a las líneas telefónicas 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

