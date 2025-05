¡Múltiples fallas en la plataforma! Contadores solicitan a la DIAN declarar contingencia y aplazar vencimientos tributarios

El Comité Gremial Nacional de Contadores Públicos ha solicitado de forma urgente a la DIAN, declarar la contingencia y aplazar los vencimientos tributarios de mayo, esto por múltiples fallas que presenta el sistema MUISCA.

Según la queja de los contadores a nivel nacional, la plataforma presenta fallas desde el domingo 11 de mayo, lo cual ha impedido cumplir con la presentación y firma de sus declaraciones.

«La plataforma de la DIAN no tiene la capacidad de recibir todas las declaraciones al mismo tiempo, no solamente tenemos a los contribuyentes con la angustia y dando la cara sino también los funcionarios que no pueden ejecutar sus labores«, indicó Christian Junot Quiñonez.