¡Muy parada! Colombiana no se dejó robar en el metro de Madrid: “¿Me vas a robar a mí?”

Una mujer colombiana se convirtió en el centro de atención en el metro de Madrid al enfrentarse a un grupo de ladrones y obligarlos a devolver sus pertenencias, incluyendo su pasaporte, euros y dinero colombiano, así como anillos.

La colombiana enfrentó a los presuntos ladrones

Los hechos ocurrieron cuando la mujer se percató de que sus pertenencias habían desaparecido. Sin dudarlo, emprendió la búsqueda de los posibles culpables y, al encontrar a un grupo de individuos que aparentemente no hablaban español, no dudó en encararlos.

Ante la negativa inicial de los presuntos ladrones, la colombiana, con un carácter firme, los obligó a despojarse incluso de sus zapatos, exigiendo la devolución de sus objetos personales. La escena fue capturada en varios videos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

En medio de la confrontación, la mujer no dudó en expresar su enojo, lanzando duras palabras a los ladrones. «¡Me robaste, atrevido! Soy de Colombia, a robar a… ¡me toca sudar la plata para que me la vengas a robar tú donde no los vea!», exclamó entre groserías.

Las imágenes han generado una ola de comentarios en las redes sociales, donde usuarios de la cuenta «X de Colombia Oscura» expresaron su apoyo y admiración por la valentía de la mujer. Algunos comentarios destacaron el ingenio y la astucia de los colombianos para enfrentar situaciones de riesgo, mientras que otros bromearon sobre la reputación de los colombianos para no dejarse robar ni siquiera en el extranjero. “¡Nadie va a robar a un colombiano más que otro colombiano! ¡Y tal vez un venezolano!”, “No la robaron acá en Colombia, ya se va a dejar robar por allá jajaja, que crack esa mujer”, “Transmilenio lo vuelve a uno Maestro en no dejarse robar y menos en otro país”, opinaron.

Video de la colombiana enfrentando a los presuntos ladrones

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados ‘carteristas’ en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias. ¿Ud qué opina? pic.twitter.com/y9bcVgxo8A — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 22, 2024

